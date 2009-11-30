Результати 15-го туру Чемпіонату України

Наступний тур – 5 грудня

Харків. 30 листопада. УНІАН. 28 – 29 листопада були зіграні матчі 15-го туру чемпіонату України з футболу. У виїзному матчі київське Динамо не змогло здолати опір запорізького Металурга – 0:0. Результати решти матчів: Арсенал - Металіст 1:2 (Хомин 47 - Олійник 51, Обрадович 65 пен.) Зоря - Чорноморець 0:1 (Балашов 89) Оболонь - Металург Д 2:1 (Куценко 45, Варанков 69 - Мхітарян 24). Дніпро – Ворскла 2:2 (Калиниченко 23, Селезньов 69 – Цуррі 30, 67) Шахтар – Таврія 3:0 (Адріано 10, 85, Ілсіньо 67) Карпати – Іллічівець 2:2 (Федецький 40, Кажанов 73 – Мельник 24, Пуканич 75) Закарпаття – Кривбас 3:0 (Тимченко 54, Платонов 72, Ксьонз 89) *** Динамо - 36 Металіста - 32 Шахтар - 31 Дніпро - 25 Металург Д - 24 Таврія - 23 Карпати - 21 Оболонь - 18 Ворскла - 16 Арсенал - 16 Іллічівець - 15 Металург З - 13 Чорноморець - 12 Зоря - 11 Закарпаття 10 Кривбас - 7 *** Наступні матчі відбудуться 5 грудня Металіст - Оболонь Дніпро - Металург Д Металург З - Таврія Карпати - Ворскла Чорноморець - Динамо Арсенал - Зоря Кривбас - Шахтар Закарпаття - Іллічівець

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