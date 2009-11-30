Результати 15-го туру Чемпіонату України

09:03, 30 листопада 2009
Харьків
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Наступний тур – 5 грудня

Харків. 30 листопада. УНІАН. 28 – 29 листопада були зіграні матчі 15-го туру чемпіонату України з футболу.

У виїзному матчі київське Динамо не змогло здолати опір запорізького Металурга – 0:0.

Результати решти матчів:

Арсенал - Металіст 1:2 (Хомин 47 - Олійник 51, Обрадович 65 пен.)

Зоря - Чорноморець 0:1 (Балашов 89)

Оболонь - Металург Д 2:1 (Куценко 45, Варанков 69 - Мхітарян 24).

Дніпро – Ворскла 2:2 (Калиниченко 23, Селезньов 69 – Цуррі 30, 67)

Шахтар – Таврія 3:0 (Адріано 10, 85, Ілсіньо 67)

Карпати – Іллічівець 2:2 (Федецький 40, Кажанов 73 – Мельник 24, Пуканич 75)

Закарпаття – Кривбас 3:0 (Тимченко 54, Платонов 72, Ксьонз 89)

***

Динамо       -       36

Металіста   -       32

Шахтар       -       31

Дніпро         -        25

Металург Д -        24

Таврія          -        23

Карпати       -       21

Оболонь      -       18

Ворскла       -       16

Арсенал       -       16

Іллічівець    -        15

Металург З  -        13

Чорноморець -     12

Зоря             -        11

 

Закарпаття            10

Кривбас       -         7

***

Наступні матчі відбудуться 5 грудня

Металіст - Оболонь

Дніпро - Металург Д

Металург З - Таврія

Карпати - Ворскла

Чорноморець - Динамо

Арсенал - Зоря

Кривбас - Шахтар

Закарпаття - Іллічівець

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