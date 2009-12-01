У грудні оголосять імена найбагатших харків’ян

У грудні у продаж надійде перший з п`яти журналів «БЛИК. ТОП-300 самых богатых людей Украины», в якому публікується рейтинг заможних людей країни, повідомляє Kharkiv EURO.

Серед іншого журнал подасть і список найбільших багатіїв Харківщини, де, за версією видання, на сьогодні налічується 17 мільйонерів.

До «ТОП-300» потрапили представники всіх регіонів України. Найбагатший регіон – Донецька область: активи місцевих мільйонерів становлять $16,5 млрд. За кількістю багатих людей лідирує Київ і Київська область: тут проживає 118 мільйонерів, у Донецькій області – 39, стільки ж у Дніпропетровській. У Криму – 11, Одеській області – 13, Запорізькій – 10, Львівській - 8, Луганській – 7, по 2 мільйонери в Закарпатській, Волинській, Тернопільській, Сумській та Черкаській областях.

За даними журналу, сукупні статки всіх 300 учасників рейтингу на момент фіксації оцінки (червень 2009 р.) оцінювалися в 60 млрд. дол., що дорівнює приблизно 40% ВВП України за підсумками 2008 року і становить 166% Державного бюджету України на 2009 рік.

Видання встановило, що найбагатшими є бізнесмени Донеччини, активи яких сумарно оцінюються в 16,5 млрд. дол.

Вік майже половини учасників рейтингу - 41-50 років, при цьому до нього увійшли тільки 3 бізнесмени віком до 30 років. Частка жінок у рейтингу становить усього 4%.

Найбільше число мільйонерів збудували свій бізнес на харчовій промисловості (88 чоловік, або 30%) і будівництві (84 чол., 28%). 60 учасників рейтингу зайняті в торгівлі, 57 – у сільському господарстві, 54 – на фінансовому ринку, 37 – машинобудуванні, 31 – в металургії, 28 – у торгівлі та виробництві нафти і нафтопродуктів, 25 – у сфері послуг, 24 – в медіа-бізнесі, 21 – в транспортній галузі, 18 – у виробництві будматеріалів,11 – в енергетиці, 10 – у вугільній промисловості, 9 – у хімічній, 8 – на ринку ІТ, 8 – у виробництві фармпрепаратів, 8 – в автопромі, 4 –у виробництві труб.

Вперше в Україні рейтинг бере до уваги не лише статки окремих людей, а й родин. Всього у рейтингу фігурують 11 родин, серед яких найбагатша - сім`я Порошенків.

Всі п`ять журналів рейтингу видавництво Free Media Ukraine планується опублікувати до кінця грудня. 29 грудня у продаж надійде фінальна частина рейтингу, де буде представлена найбагатша людина в Україні.

Free Media Ukraine GMBH засноване швейцарською видавничою групою Ringier в 2006 році. У 2008 році видавництво придбав румунський холдинг Adevarul.