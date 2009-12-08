Міліція затримала чоловіка, який 7 грудня «мінував» Таргет

Харків. 8 грудня. УНІАН. Працівники міліції за підозрою у скоєнні злочину затримали мешканця селища Нова Водолага, 1972 року народження, який 7 грудня телефоном повідомив про замінування супермаркету «Таргет» у Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю обласної міліції,

вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками).

За словами представника ЦЗГ, цією статтею передбачене покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешту терміном до 6 місяців, або позбавлення волі терміном до 5 років.

Коментуючи події, керівник торгової мережі супермаркету«Таргет» Владислав ПРОТАС сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, що це не перший випадок «замінування» приміщень «Таргету» в Харкові. Такі випадки трапляються один-два рази на рік, зазначив він, і сума збитків становить в середньому 150 тис. грн. недоотриманої виручки.

Причому, наголосив В.ПРОТАС, «за нашими спостереженнями, такі випадки припадають на періоди сплесків політичної активності в країні».

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня у Харкові через повідомлення невідомого про замінування близько 5 годин не працював один з найбільших сермаркетів міста – «Таргет».