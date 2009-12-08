Фельдман і Клочкова виділяють кошти на навчання дітей плаванню

Харків. 8 грудня. УНІАН. Міжнародний благодійний фонд народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА спільно з Фондом підтримки молодіжного і олімпійського плавання Дениса СИЛАНТЬЄВА і Яни КЛОЧКОВОЇ підписали Меморандум про співпрацю у навчанні дітей-сиріт плаванню.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МБФ «Фонд Олександра Фельдмана».

Зокрема, за словами депутата, на першому етапі програми «Навчання плаванню дітей-сиріт в Україні», реалізація якого розрахована на один рік, плаванню навчать близько тисячі дітей-сиріт у Харкові. Навчання проводитиметься у басейнах міста.

О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що чемпіони з плавання вчитимуть «діток-інвалідів, дітей, позбавлених батьківської опіки, у кого немає одного або двох батьків, і просто дітей, які бажають навчитися плавати».

Також, за його словами, акція не має обмеження у часі, і охоплюватиме все більше міст і селищ міського типу в Україні. Депутат пояснив, що планується задіяти існуючі басейни, а також не виключив можливості проведення реконструкції старих басейнів. «Нам важливо забрати дітей з вулиці, зменшити вплив на них сучасної масової культури», - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

У свою чергу, Д.СИЛАНТЬЄВ наголосив на необхідності популяризації плавання як корисного виду спорту, для чого необхідно полегшити доступ дітям і підліткам до спортивної інфраструктури.