Курси валют у банках Харкова

Долар 7,96 - 7,98 грн.

Харків. 10 грудня. УНІАН. На 10 грудня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,96 грн. (продаж - 8,02 грн.), євро - 11,8 грн. (11,83 грн.), Базис - 7,96 (8,04), 11,75 (11,94), Реал-банк - 7,98 (8,06), 11,75 (11,95) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 10 грудня НБУ встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 798.6500 (на 9 грудня – 798.4500) 100 EUR – 1179.4463 (на 9 грудня – 1179.6300). 10 RUR – 2.5967 (на 9 грудня – 2.6453)

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