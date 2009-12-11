Лято вважає, що в Україні пройдуть 16 матчів Євро-2012, у Польщі - 15

Харків. 11 грудня. УНІАН. Президент Польського футбольного союзу (PZPN) Гжегож Лято, який нині перебуває у місті Фуншал на португальському острові Мадейра, висловив думку, що УЄФА затвердить паритетний формат проведення Євро-2012, повідомляє Kharkiv EUROз посианням на ТСН.

«Я думаю, буде рекомендований формат 4+4, – сказав Лято. – У нас – 15 матчів, у України, разом з фінальним, 16. Потрібно чесно сказати, що проведення Євро-2012 – це була ідея України. Відомо, що самі ми цей турніри не здобули б. Я тримаю кулаки і думаю, що все йде в правильному напрямку. За шість місяців Україна зробила насправді солідний шмат праці».

Як повідомляв УНІАН, що сьогодні, 11 грудня, в Португалії Виконком УЄФА остаточно визначиться з кількістю приймаючих міст Євро-2012 від України і місцем проведення фінального матчу турніру.

На травневому засіданні Виконкому УЄФА у Бухаресті було затверджено лише одне місто з боку України − Київ, а Донецьку, Львову та Харкову було надано час до 30 листопада 2009 року, аби виконати необхідні умови щодо підготовки стадіонів, інфраструктури аеропортів, регіонального транспорту, розміщення тощо.

Очікується, що рішення щодо приймаючих міст сьогодні буде оголошене на прес-конференції піяля 12.00.