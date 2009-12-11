Курси валют у банках Харкова

Долар 7,97-7,98 грн.

Харків. 11 грудня. УНІАН. На 11 грудня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,97 грн. (продаж - 8,01 грн.), євро - 11,8 грн. (11,81 грн.), Базис - 7,97 (8,045), 11,72 (11,92), Реал-банк - 7,98 (8,05), 11,8 (11,95) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 11 грудня НБУ встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 798.6500 (на 10 грудня – 798.6500) 100 EUR – 1176.4115 (на 10 грудня – 1179.4463) 10 RUR – 2.6077 (на 10 грудня – 2.5967).

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