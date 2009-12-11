Прокуратура взялася за голову РДА

Харків. 11 грудня. УНІАН. Прокуратурою Харківської області порушено кримінальну справу стосовно голови однієї з райдержадміністрацій за фактом одержання хабара у великому розмірі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, 9 грудня цього року у своєму робочому кабінеті посадовець шляхом вимагання отримав від підприємця кошти в розмірі 10 тис. дол. за сприяння в отриманні в оренду земельної ділянки площею 1,2 гектара, після чого був затриманий правоохоронцями.

Кримінальну справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України. У справі триває досудове слідство.