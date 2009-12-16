Міліція допитує підозрюваних у погромі в Салтівському депо

Харків. 16 грудня. УНІАН. Міліція з’ясовує обставини подій у Салтівському трамвайному депо Харкова і допитує осіб, підозрюваних у нищенні вагонів.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, за цими фактами порушено кримінальну справу за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

За даними ЦЗГ, в ніч з 13 на 14 грудня ц. р, близько 1-ї години 45 хвилин до чергової частини Салтівського відділу міліції надійшло повідомлення про те, що у Салтівському трамвайному депо невідомими особами пошкоджено трамваї. Прибувши на місце події, працівники міліції з`ясували, що, згідно з показами чергового диспетчера, двоє невідомих людей проникли на територію депо, після чого змінили настроювання маневрової платформи депо. Внаслідок цих дій декілька трамваїв зіткнулися на платформі.

Як повідомляв УНІАН, інформацію про подію 14 грудня оприлюднив начальник Управління СБУ в Харківській області Андрій МУХАТАЄВ. За його даними, у Харкові в ніч із суботи на неділю група невідомих осіб проникла на територію Салтівського депо, де безперешкодно розгромила 12 трамвайних вагонів. А.МУХАТАЄВ відзначив, що з незрозумілих причин приватна структура, яка охороняє депо, зловмисникам не перешкодила. «Збитки колосальні», - підкреслив начальник Управління СБУ