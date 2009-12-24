На Харківщині зірваний рух автобусів
15:58, 24 грудня 2009Харьків
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Харків. 24 грудня. УНІАН. У Харківській області зірваний рух автобусів.
Зранку на маршрути виїхали тільки автобуси Ізюмського і Купянського напрямів. У останні 23 райони області рух автобусів був припинений через ожеледицю.
Про це повідомив голова правління ВАТ «Харківське підприємство автобусних станцій» Олег Болдирев
Після обіду рух приміських автобусів у деякі райони області почав поновлюватися. Зараз працює близько половини маршрутів.
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