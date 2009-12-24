На Харківщині зірваний рух автобусів

Харків. 24 грудня. УНІАН. У Харківській області зірваний рух автобусів.

Зранку на маршрути виїхали тільки автобуси Ізюмського і Купянського напрямів. У останні 23 райони області рух автобусів був припинений через ожеледицю.

Про це повідомив голова правління ВАТ «Харківське підприємство автобусних станцій» Олег Болдирев

Після обіду рух приміських автобусів у деякі райони області почав поновлюватися. Зараз працює близько половини маршрутів.

Медіа-група «Об’єктив»