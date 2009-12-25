Тренера збірної України назвуть у січні

Харків. 25 грудня. УНІАН. Заступник харківського губернатора, віце-президент Федерації футболу України Сергій СТОРОЖЕНКО вважає, що головного тренера національної збірної України призначать у січні 2010 року, повідомляє Kharkiv EURO.

Свою думку С.СТОРОЖЕНКО висловив в інтерв`ю виданню ua-football.com.

«Товариські матчі національної команди відбудуться у березні, а значить, що в січні тренер повинен бути призначеним», - сказав С.СТОРОЖЕНКО.

Як повідомлялося, термін контракту Олексія МИХАЙЛИЧЕНКА з національною командою завершився 30 листопада цього року. Підписати нову угоду йому у Федерації футболу не пропонували.