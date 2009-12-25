Шуфрич живий-здоровий, завтра буде бігати - Шурма

Харків. 25 грудня. УНІАН. Здоров’ю народного депутата України від Партії регіонів Нестора ШУФРИЧА, який сьогодні втратив свідомість під час зустрічі з виборцями Харкова і був госпіталізований до лікарні, нічого не загрожує.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН заступник харківського міського голови - директор Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Ігор ШУРМА, коментуючи стан здоров’я одно партійця.

«Я багато працював з Нестором Івановичем і добре знаю його, тому можу сказати, що завтра він буде бігати», - сказав І.ШУРМА.

Він не підтвердив діагноз «харчове отруєння», зазначивши, що з цим діагнозом людина б перебувала в інфекційній лікарні, однак і не назвав його, зіславшись на медичну етику.

«Можу сказати, - зазначив І.ШУРМА, - що мала місце і перевтома».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Н.ШУФРИЧА було госпіталізовано до лікарні невідкладної медичної допомоги у Харкові. Н.ШУФРИЧУ стало зле під час зустрічі з виборцями в харківській музичній школі №9, яка проходила в рамках його агітаційного туру на підтримку Віктора ЯНУКОВИЧА. Н.ШУФРИЧ знепритомнів прямо на сцені і «швидкою допомогою» був відправлений до лікарні. За словами співрозмовника агентства, лікарі поставили хворому діагноз «харчове отруєння». Сьогодні був третій день перебування депутата на Харківщині.