Сьогодні вибори Президента: на Харківщині відкритися всі дільниці

Харків. 17 січня. УНАН. На Харківщині розпочалося голосування на виборах Президента України.

Як повідомив на прес-конференції в інформагентстві Status Quo голова обласної територіальної виборчої комісії Микола СЕЛЕЗНЬОВ, у визначений час, о 8.00, на Харківщині відкрилися всі дільниці.

За його даними, всього в Харківській області 1682 дільниці, зареєстровано 2 млн. 204 тис. виборців. Заявки для голосування вдома подали близько 3% від загального числа.

М.СЕЛЕЗНЬОВ, зокрема, вказав на недосконалість вітчизняного законодавства стосовно процедури голосування вдома, зазначивши, що тут криється можливість для фальсифікацій. Голова ТВК також відмітив, що багаторічний досвід підказує, що краще, аби такого голосування не було взагалі.