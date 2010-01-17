На Харківщині близько 75 тисяч виборців голосуватимуть вдома

Харків. 17 січня. УНІАН. Представники Блоку Юлії Тимошенко, за попередніми підрахунками, у Харківській області нарахували 74 тис. 494 заяви про бажання голосувати вдома.

Таку цифру назвав народний депутат України від БЮТ Валерій КАМЧАТНИЙ на прес-конференції у Харкові, відповідаючи на за питання кореспондента УНІАН, чи відома кількість заяв виборців області про бажання голосувати вдома.

Нардеп вказав при цьому на помічені факти фальсифікації таких заяв.

«Всього по області зафіксовано 74 тис. 494 виборців, які внесені в витяги для голосування вдома. Випадки фальшування, коли за людину писали, ми зараз вивчаємо. Конкретну кількість їх я назвати не можу, але випадки такі, на жаль, є», - сказав В.КАМЧАТНИЙ.

В.КАМЧАТНИЙ зазначив, що такі випадки фальсифікацій зафіксовані на виборчих дільницях у Харкові.

«На одній з дільниць, де приблизно 2 тисяч виборців, 76 виборців буде голосувати вдома. На мій погляд, це критична цифра», - наголосив він.

На думку В.КАМЧАТНОГО, така кількість бажаючих голосувати вдома не дасть можливість проголосувати всім, бо «на кожного виборця піде мінімум 20 хвилин».