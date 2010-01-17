Довірені особи кандидатів відзначають неякісну роботу комісій

Харків. 17 січня. УНІАН. Члени виборчих комісій не підготовлені належним чином для роботи на дільницях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в інформагентстві Status Quo заявили довірена особа кандидата в президенти Сергія ТИГИПКА Ірина ДАВИДОВА, голова Харківської обласної організації ВО «Свобода» Ігор ШВАЙКА та довірена особа кандидата в Президенти України Олександр ПАБАТА Олександр КАРЯКА.

«Кидається в очі не дуже гарна підготовка членів комісій. Бачила суєту», - сказала І.ДАВИДОВА.

І.ШВАЙКА також звернув увагу на «відсутність досвідчених кадрів, зокрема, в південних, східних областях нашої країни». На його думку, виходом із подібної ситуації може стати створення постійного штату членів виборчих комісій.

На переконання І.ШВАЙКИ, «це є одна із найбрудніших виборчих кампаній за всю історію існування Української держави», оскільки «ніхто із сьогоднішніх правлячих кланів не зацікавлений у проведенні чесних виборів».

«Фактично вибори не підготовлені. Це перші в України вибори, коли маємо таку безпрецедентну кількість технічних кандидатів», - наголосив він.

У свою чергу О.КАРЯКА висловив непорозуміння станом підготовки членів виборчих комісій.

«Непідготовленість, непрофесіоналізм, незнання, апатичність, дійсно, членів різних кандидатів. Бажання їм допомогти, підказати викликало якесь непорозуміння і небажання», - обурився він.