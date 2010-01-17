Довірені особи кандидатів відзначають неякісну роботу комісій
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Харків. 17 січня. УНІАН. Члени виборчих комісій не підготовлені належним чином для роботи на дільницях.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в інформагентстві Status Quo заявили довірена особа кандидата в президенти Сергія ТИГИПКА Ірина ДАВИДОВА, голова Харківської обласної організації ВО «Свобода» Ігор ШВАЙКА та довірена особа кандидата в Президенти України Олександр ПАБАТА Олександр КАРЯКА.
«Кидається в очі не дуже гарна підготовка членів комісій. Бачила суєту», - сказала І.ДАВИДОВА.
І.ШВАЙКА також звернув увагу на «відсутність досвідчених кадрів, зокрема, в південних, східних областях нашої країни». На його думку, виходом із подібної ситуації може стати створення постійного штату членів виборчих комісій.
На переконання І.ШВАЙКИ, «це є одна із найбрудніших виборчих кампаній за всю історію існування Української держави», оскільки «ніхто із сьогоднішніх правлячих кланів не зацікавлений у проведенні чесних виборів».
«Фактично вибори не підготовлені. Це перші в України вибори, коли маємо таку безпрецедентну кількість технічних кандидатів», - наголосив він.
У свою чергу О.КАРЯКА висловив непорозуміння станом підготовки членів виборчих комісій.
«Непідготовленість, непрофесіоналізм, незнання, апатичність, дійсно, членів різних кандидатів. Бажання їм допомогти, підказати викликало якесь непорозуміння і небажання», - обурився він.