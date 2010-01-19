Курси валют у банках Харкова

Долар 8,05 - 8,08 грн.

Харків. 19 січня. УНІАН. На 19 січня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 8,05 грн. (продаж - 8,13 грн.), євро - 11,65 грн. (11,66 грн.), Базис - 8,05 (8,155), 11,69 (11,89), Реал-банк - 8,08 (8,17), 11,63 (11,85) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національного банку України на 19 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 800.1200 (на 18 січня – 800.1200) 100 EUR – 1149.6924 (на 18 січня – 1150.0925) 10 RUR – 2.7034 (на 18 січня – 2.7067).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter