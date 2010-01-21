Сестри Бондаренко вибувають зі змагань Australian Open

Харків. 21 січня. УНІАН. Сестри Олена і Катерина Бондаренко завершили свої виступи в парному розряді на Відкритому чемпионате Австралії, повідомляє Kharkiv EURO.

У матчі першого раунду українська пара проступилася дуету Сісела Дулко (Аргентина) – Флавія Пенетта (Італія), які були посіяні під номером 13: 4-6 6-2 3-6.

Australian Open - один з чотирьох турнірів «Великого шолома». Проводиться щорічно в січні у Мельбурні (Австралія). В рамках турніру проводиться першість: одиночні чоловічі і жіночі, парні чоловічі і жіночі, змішані парні, а також юнацькі турніри і турнір ветеранів.

Australian Open вперше був проведений у Мельбурні в 1905 р. і називався чемпіонатом Австралазії. У ньому взяло участь 17 спортсменів, а на фінальному матчі були присутні 5 тисяч глядачів. У 1927 р. турнір перейменований у чемпіонат Австралії. У 1969 р. він став відкритим і отримав свою нинішню назву. З 1988 р. проводиться на кортах тенісного комплексу Мельбурн Парк.