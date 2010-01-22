Папа Гуйє визнаний кращим захисником 2009 року

Харків. 22 січня. УНІАН. Гравець Харківського Металіста Папа Гуйє визнаний кращим центральним захисником 2009 року за версією читачів сайту UA-Футбол, повідомляє Kharkiv EURO.

Опитування проходило за схемою «3-2-1», тобто кожному читачеві пропонувалося віддати три бали за найкращого, на його думку, центрального захисника, два бали - за друге місце і один бал - за третє.

Найбільше балів у даній номінації набрав захисник харківського «Металіста» Папа Гуйє - 1584. Друге місце в голосуванні посів Дмитро Чигринський. Мілан Обрадовіч посів п`яте місце у рейтингу (з огляду на те, що Мілан більшу частину сезону відіграв на флангах захисту).

Папа Гуйє третій рік поспіль називають серед двох кращих захисників України за версією UA-Футбол.

Фото УНІАН