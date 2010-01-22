Прикордонники вилучили в українця 15 пістолетів

Харків. 22 січня. УНІАН. Співробітники відділу прикордонної служби «Веселе» Харківського загону затримали 19-річного українця, в сумці якого виявили 15 пневматичних пістолетів «Байкал».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, порушника, який незаконно перетнув кордон з Росії, затримали вчора на околиці села Борисівка Харківського району.

За незаконний перетин державного кордону Харківський районний суд присудив затриманому адміністративний штраф у розмірі 850 грн. Пневматичну зброю, оцінену у 8 тис. грн., передали в митницю.