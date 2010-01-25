Аваков заявив про підтримку Тимошенко

Харків. 25 січня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ заявив про свою підтримку у другому турі президентських виборів Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, текст заяви А.АВАКОВА розміщено на персональному сайті губернатора.

Заява А.АВАКОВА:

«Сложившаяся в стране ситуация накануне второго тура президентских выборов не позволяет мне, как гражданину, самоустраниться от конкретики голосования.

Мне странно слышать заявления политиков о том, что «во втором туре выборов выбора нет». Не поддержать никого из кандидатов означает усилить в и без того уставшем обществе атмосферу безысходности и обреченности.

Я не имею права на такую позицию. Именно для активной деятельности я шел в политику. Не наблюдать, а участвовать – вот моя философия.

Мой выбор – Юлия Тимошенко.

И не в ее защиту направлен мой голос (Юлия Владимировна себя в обиду не даст, и в этом нет никакого сомнения). Мой голос – в защиту тех демократических ценностей, за которые мы сражались. И здесь нам с Тимошенко по пути. Я убежден, что она не меньше других патриотов заинтересована в независимости и процветании Украины.

Есть и другой аргумент, сугубо прагматичный. Какие бы упреки не выдвигали в адрес Премьер-министра ее противники, как бы ни критиковали деятельность правительства, но есть сухая статистика, и мы должны с ней считаться.

Именно личное вмешательство Тимошенко позволило не только спасти, но фактически возродить самолетостроение в Харькове. Вошли в ритм, ощутив реальную поддержку власти, наши гиганты – «Турбоатом» и «Электротяжмаш», набирают темп реформы возраждения на Заводе имени Малышева, ХЭМЗе, ИТРЗ.. Были выделены необходимые средства на строительство Харьковского метрополитена и реконструкцию «Металлиста»…

Легче всего обвинять в популизме и огульно критиковать. Продолжать работать – значительно сложнее. Тимошенко работает. И если я вижу от ее работы пользу для области, вижу неимоверно сложный, но все же путь вперед, - я однозначно скажу «да» за Юлию Тимошенко!

Реальный случай, когда, помогая Юлии Тимошенко, мы помогаем себе и будущему страны!

Украине предстоит нелегкий путь, но его надо пройти, отсидеться на обочине не выйдет.

Мы выбираем не просто фамилию нового Президента страны. Мы выбираем между прошлым и будущим.

Вместе с тем я ответственно заявляю, что, как глава Харьковской облгосадминистрации сделаю всё для обеспечения честных выборов, с равными возможностями для каждого кандидата.

Я искренне уважаю выбор каждого харьковчанина.

И прошу принять и уважать мой выбор.

Слава Украине!».