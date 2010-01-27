Курси валют у банках Харкова

Долара 8,07 - 8,09 грн.

Харків. 27 січня. УНІАН. На 27 січня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 8,075 грн. (продаж - 8,1 грн.), євро - 11,4 грн. (11,41 грн.), Базис - 8,07 (8,13), 11,37 (11,51), Реал-банк - 8,09 (8,15), 11,35 (11,55) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 27 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 800.4800 (на 26 січня – 800.8000), 100 EUR – 1127.4761 (на 26 січня – 1133.2121), 10 RUR – 2.6407 (на 26 січня – 2.6609).

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