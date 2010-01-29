Курси валют у банках Харкова

Долара 8,06 грн.

Харків.29 січня. УНІАН. На 29 січня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - покупка долара - 8,06 грн. (продаж - 8,08 грн.), євро - 11,24 грн. (11,25 грн.), Базис - 8,06 (8,12), 11,2 (11,4), Реал-банк - 8,06 (8,12), 11,25 (11,42) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 29 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 800.1200 (на 28 січня – 800.2400) 100 EUR – 1120.0880 (на 28 січня – 1126.0977) 10 RUR – 2.6352 (на 28 січня – 2.6417).

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