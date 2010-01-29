Високий залишився без газу

Харків. 29 січня. УНІАН. Селище Високий залишилося без газу.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Андрія БЕСАРАБА.

За його словами, сьогодні вдень внаслідок спрацювання аварійної автономної безпеки газорозподільного пункту відбулось відключення від газопостачання 1350 садиб у селищі Високий.

Відновлювальні роботи були розпочаті відразу бригадами ВАТ «Харківгаз». Станом на 17 год. 30 хв. причини, з яких спрацювала автоматика, з’ясовуються. Роботи з відновлення газопостачання тривають.