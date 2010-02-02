Тимошенко вважає, що вбивство Кушнарьова не було випадковістю
00:11, 02 лютого 2010Харьків
0 0
Заява прем’єра на теледебатах
Харків. 2 лютого. УНІАН. Кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко під час виступу на теледебатах заявила, що не вірить у випадковість смерті Євгена Кушнарьова, повідомляє Інтернет-видання «Главное».
«Цей політик пішов, його просто немає серед нас. Задумайтеся! Які такі випадкові постріли на полюванні можуть приводити до того, що яскраві особистості йдуть із життя? Я хочу, щоб ви це знали. І я не хочу такої України», - заявила Тимошенко.
Вона також зазначила, що вбивство Кушнарьова відбулося якраз у той час, коли до політика «потягнулися впливові депутати і бізнесмени».
Як уже повідомлялося, інший кандидат на пост Президента - Віктор Янукович - проігнорував теледебати кандидатів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter