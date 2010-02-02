Тимошенко вважає, що вбивство Кушнарьова не було випадковістю

Харків. 2 лютого. УНІАН. Кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко під час виступу на теледебатах заявила, що не вірить у випадковість смерті Євгена Кушнарьова, повідомляє Інтернет-видання «Главное».

«Цей політик пішов, його просто немає серед нас. Задумайтеся! Які такі випадкові постріли на полюванні можуть приводити до того, що яскраві особистості йдуть із життя? Я хочу, щоб ви це знали. І я не хочу такої України», - заявила Тимошенко.

Вона також зазначила, що вбивство Кушнарьова відбулося якраз у той час, коли до політика «потягнулися впливові депутати і бізнесмени».

Як уже повідомлялося, інший кандидат на пост Президента - Віктор Янукович - проігнорував теледебати кандидатів.