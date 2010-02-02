У Харкові до Євро-2012 підготують 5 тисяч волонтерів

Харків. 2 лютого. УНІАН. До Євро-2012 у Харкові буде підготовлено близько 5 тисяч волонтерів різних профілів.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на начальник Управління у справах сім`ї та молоді Андрія ХИЖНЯКА.

Він зазначив, що вже сьогодні у Харкові проводиться робота з пожвавлення волонтерського руху.

«Була проведена велика робота з активізації у місті волонтерського руху. Сьогодні у нас налічується 14 волонтерських загонів, які об’єднують понад 1,5 тисячі молодих людей. Усього до Євро-2012 у Харкові буде підготовлено близько 5 тисяч волонтерів», - сказав А.ХИЖНЯК.

За його словами, готуватимуть волонтерів до Євро-2012 за більш як десятьма різними профілями, зокрема стюардів, помічників співробітників міліції, помічники інвалідів тощо. При цьому активну участь у їхній підготовці братимуть фахівці УЄФА.

А.ХИЖНЯК підкреслив, що волонтери навчатимуться як за окремими програмами для кожного профілю, так і по загальній для всіх волонтерів програмі.