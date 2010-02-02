Фельман прийняв до БЮТ людей від Богословської, Вітренко і Януковича

Харків. 2 лютого. УНІАН. Народний депутат від БЮТ Олександр Фельдман провів зустріч з депутатами районних рад міста Харкова, які висловили бажання підтримати кандидата на пост Президента України Юлію Тимошенко, а також покинути власні фракції і увійти до складу фракцій БЮТ у місцевих радах.

Як повідомляє газета «Время», серед охочих підтримати Ю.Тимошенко - представники фракцій «Віче», «Блоку Наталії Вітренко» та «Блоку - За Януковича!». За словами О.Фельдмана, депутатів місцевих рад Харкова, які підтримують Ю.Тимошенко, понад десять, але не всі з них погодилися публічно заявити свою позицію, побоюючись тиску з боку вчорашніх соратників.

Фельдман прийняв відповідні заяви від депутатів і гарантував їх включення до партійних списків на наступних виборах у місцеві ради міста Харкова та Харківської області.