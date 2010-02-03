41 харківська сім’я отримала ордери на квартири

Харків. 3 лютого. УНІАН. За дорученням прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА сьогодні було вручено ордери 41 харківській сім’ї, які отримали квартири за програмою Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, ключі новоселам вручив заступник губернатора Володимир БАБАЄВ під час робочої поїздки Ю.ТИМОШЕНКО до Харкова.

Квартири розташовані у нових будинках різних районів Харкова.

Як повідомляв УНІАН, перспективи будівництва житла в Україні Ю.ТИМОШЕНКО обговорила сьогодні на зустрічі з представниками молодіжних колективів Харкова. Вона заявила, що побудова доступного житла в Україні, особливо для молоді, є «нашою стратегією».

За офіційними даними, за програмою Кабінету міністрів України та за кошти Державної іпотечної установи в Харківській області вже отримали нові квартири 550 сімей. На сьогодні це є найбільшим показником серед областей України.