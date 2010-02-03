Аваков вважає сфабрикованим і незаконним рішення облради про недовіру

Харків. 3 лютого. УНІАН. Голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ та обласна держадміністрація вважають «цілком сфабрикованим і таким, що не має нічого спільного із законною процедурою рішення обласної ради про висловлення недовіри голові облдержадміністрації».

Як передає кореспондент УНІАН, про йдеться у заяві, розміщеній на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації.

Автори заяви вважають, що про недовіру губернатору «було спонтанно проголосоване в сесійному залі під час пленарного засідання сесії обласної ради 03.02.10 в основному депутатами Партії регіонів».

«Голова облдержадміністрації, згідно з законом, - йдеться в заяві, - звітує про виконану ОДА роботу раз на рік, і лише за підсумками звіту передбачено ухвалення рішення про довіру або недовіру голові обласної адміністрації. Звіту ОДА цього року не було, більш того, питання про звіт не було включене заздалегідь до порядку денного сесії, а питання про висловлення недовіри було внесене «з голосу» в ході пленарного засідання».

Відповідно, зазначається в заяві, «це питання не було, як того вимагає закон, обговорене на всіх комісіях облради та депутати не отримали протоколи рішень всіх комісій облради з даного питання».

Автори заяви наголошують, що «претензії до діяльності обладміністрації та особисто Арсена АВАКОВА, що були озвучені окремими депутатами в ході пленарного засідання, не підтверджені жодними документами, є безпідставними звинуваченнями та обумовлені політичною доцільністю з огляду на передвиборну кампанію одного з претендентів на пост Президента».

Таким чином, підкреслюється в заяві, «Харківська облдержадміністрація вважає, що рішення обласного депутатського корпусу є протизаконним, неадекватним зразком застосування технологій адміністративного ресурсу та правового свавілля».

Це рішення автори заяви розцінюють «як виконання політичного замовлення на дестабілізацію ситуації в суспільстві напередодні виборів Президента України. Доказ тому – «спонтанне» рішення відразу двох сесій обласних рад (у Харкові та Дніпропетровську) про висловлення недовіри головам облдержадміністрацій».

«Харківська обласна адміністрація не визнає дане рішення сесії та оскаржуватиме його у встановленому законом порядку», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Харківська облрада на 53-й сесії 5-го скликання висловила недовіру голові облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ, вважаючи, що він «втручається у виборчий процес». Питання про недовіру губернатору було внесене фракціями Партії регіонів та Комуністичної партії. За це рішення проголосувало 105 депутатів із 107 присутніх. Сам А.АВАКОВ не був присутній на сесії, депутати не заслуховували звіту губернатора. У Харківській облраді 150 депутатів, 8 фракцій. Зокрема, це «Народна опозиція» (блок Наталії ВІТРЕНКО) – 4 депутати, Партії регіонів (83) , БЮТ (20), «Наша Україна» (12), КПУ (9), Відродження (7), Віче (7), Русь – Слобожанський вибір (5).

У 2006 р. Харківська облрада висловлювала недовіру А.АВАКОВУ. Суд визнав тоді це рішення незаконним.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА