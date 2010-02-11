Міліція вилучила в мешканця Харківщини 20 кг тротилу

Харків. 11 лютого. УНІАН. Міліція вилучила в мешканця Харківської області близько 20 кілограмів тротилу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, тротил виявили за місцем проживання у 42-річного мешканця райцентру Нова Водолага працівники сектору карного розшуку Нововодолазького райвідділу міліції.

Крім тротилу, міліція вилучила одночасно сім детонаторів до мін часів Другої світової війни.

Вилучене направлене на дослідження. Місце та мета придбання встановлюються, повідомили в ЦЗГ.