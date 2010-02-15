Лева Симбу із Сіверодонецька помістили в Харківський зоопарк (фото)

Харків. 15 лютого. УНІАН. Африканськького лева Симбу, який замерзав у приватному пересувному звіринці «Мауглі» в Сєвєродонецьку (Луганська область), у суботу, 13 лютого, доставили до Харківського зоопарку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на начальника міського управління культури Світлану БАБИЦЬКУ.

За її словами, Симбі «надано першу допомогу, його стан досить важкий, але життю нічого не загрожує».

С.БАБИЦЬКА також повідомила, що розглядається можливість прийняти в Харківському зоопарку всіх тварин із Сєвєродонецького звіринця. Але, за її словами, для цього суд має ухвалити відповідне рішення. На лікування та утримання лева будуть виділені гроші зі спеціального фонду зоопарку, а коли буде ухвалений бюджет на 2010 рік, в ньому будуть передбачені кошти на утримання всіх тварин, зазначила начальник міськуправління культури.

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