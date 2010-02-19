Харківський УБНОН оновлено на 50%

Харків. 19 лютого. УНІАН. Особовий склад Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків Головного управління МВС України в Харківській області оновлено на 50% після виявлення причетності працівників УБНОН до наркобізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник начальника управління Олег ТОПОРКОВ.

За його словами, після виявленого факту працівники управління пройшли переатестацію, після якої особовий склад підрозділу було кардинально оновлено.

«Було прийняте рішення щодо проведення позачергової атестації співробітників всього управління ОБНОН. В результаті були проведені зміни і в районних підрозділах, і в керівництві. Справа, котра порушена проти колишніх співробітників, розслідується прокуратурою міста і контролюється Службою безпеки України. Близько половини співробітників перейшли працювати до інших підрозділів, було здійснено ротації. Нові співробітники прийшли працювати до самого апарату ОБНОН. Відсотків на 40 обновився керівний склад, а в цілому на 50% весь штат ОБНОН», - сказав О.ТОПОРКОВ.

«Звільнено в цілому приблизно 15-20 співробітників», - додав він.

О.ТОПОРКОВ наголосив, що УБНОН продовжує активно протидіяти веденню наркобізнесу на території області.

Так, за його словами, за 2009 рік співробітниками УБНОН було викрито понад 4 тис. наркозлочинів, з яких 1347 тяжких. За даними фактами були порушені кримінальні справи, за якими проходять 408 осіб, арештовано 225 осіб. З незаконного обігу вилучено близько 300 кг наркотичної сировини.

«Вже цього року ми вилучили близько 15 кг рослинних наркотиків. Минулого року співробітниками апарату ОБНОН було виявлено 4 наркозлочинні групи. Робота ведеться систематично. Усім управлінням було накладено арешт на суму близько 3 млн. грн. на майно саме наркозбутників», - зазначив О.ТОПОРКОВ.

Він додав, що за результатами перевірки аптечної мережі минулого року порушено 10 карних справ, і з незаконного обігу вилучено близько 126 тис. пігулок трамадолу.