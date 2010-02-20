Ющенко привітав Януковича з обранням Президентом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з легітимним обранням на пост глави Української держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося сьогодні під час їхньої телефонної розмови.

В.ЮЩЕНКО зокрема висловив сподівання, що В.ЯНУКОВИЧ як новообраний Президент України докладе усіх зусиль для виконання своєї головної місії на цій посаді, а саме – консолідації України. Адже, на переконання В.ЮЩЕНКА, зараз існує слушна нагода втілити тезу «Схід і Захід разом».

Також В.ЮЩЕНКО побажав В.ЯНУКОВИЧУ на посту глави Української держави відстоювати українські інтереси та захищати демократичну традицію.