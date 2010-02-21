Неділя. На 19.00 Харків не прийняв жодного літака
19:07, 21 лютого 2010Харьків
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Туман спадає. Здійснюється рейс в Єгипет
Харків. 21 лютого. УНІАН. Сьогодні станом на 19.00 Харківський міжнародний аеропорт через густий не прийняв жодного пасажирського літака.
Як повідомив кореспонденту УНІАН представник аеропорту, протягом дня вдалося здійснити лише 2 приватні рейси в Дубаї та Відень.
Погода не дозволила прийняти пасажирські рейси, зокрема, з Києва, Москви, Відня.
Водночас прогнозується, що туман трохи спаде, і триває підготовка до прийому літака з Москви ввечері, який доставить пасажирів двох рейсів.
Кілька хвилин тому вдалося відправити рейс на Шарм-ель-Шейх (Єгипет). Зараз готується літак на Київ.
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