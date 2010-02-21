Неділя. На 19.00 Харків не прийняв жодного літака

Харків. 21 лютого. УНІАН. Сьогодні станом на 19.00 Харківський міжнародний аеропорт через густий не прийняв жодного пасажирського літака.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник аеропорту, протягом дня вдалося здійснити лише 2 приватні рейси в Дубаї та Відень.

Погода не дозволила прийняти пасажирські рейси, зокрема, з Києва, Москви, Відня.

Водночас прогнозується, що туман трохи спаде, і триває підготовка до прийому літака з Москви ввечері, який доставить пасажирів двох рейсів.

Кілька хвилин тому вдалося відправити рейс на Шарм-ель-Шейх (Єгипет). Зараз готується літак на Київ.