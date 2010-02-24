Сьогодні Добкіну можуть підвищити зарплату

Харків. 24 лютого. УНІАН. Сьогодні відбудеться засідання 41-ї сесії Харківської міської ради 5-го скликання.

На порядку денному сесії – близько 40 питань, зокрема, про діяльність виконавчих органів у 2009 році, звіт про виконання міського бюджету-2009, про впорядкування найменувань, про внесення змін та доповнень до Програми приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2007-2011 роки.

Депутати також планують розглянути питання про встановлення доплати Харківському міському голові.