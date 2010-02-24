Курси валют у банках Харкова

Долар 7,958 - 7,97 грн.

Харків. 24 лютого. УНІАН. На 24 лютого комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,958 грн. (продаж - 7,99 грн.), євро - 10,8 грн. (10,81 грн.), Базис - 7,958 (8,03), 10,8 (10,9), Реал-банк - 7,97 (8,03), 10,78 (10,92) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національного банку України, на 24 лютого Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 799.0000 (на 23 лютого – 799.0300) 100 EUR – 1084.8023 (на 23 лютого – 1088.7583) 10 RUR – 2.6500 (на 23 лютого – 2.6501).

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