Курси валют у банках Харкова
10:42, 24 лютого 2010Харьків
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Долар 7,958 - 7,97 грн.
Харків. 24 лютого. УНІАН. На 24 лютого комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,958 грн. (продаж - 7,99 грн.), євро - 10,8 грн. (10,81 грн.), Базис - 7,958 (8,03), 10,8 (10,9), Реал-банк - 7,97 (8,03), 10,78 (10,92) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO.
Національного банку України, на 24 лютого Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 799.0000 (на 23 лютого – 799.0300)
100 EUR – 1084.8023 (на 23 лютого – 1088.7583)
10 RUR – 2.6500 (на 23 лютого – 2.6501).
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