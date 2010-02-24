Правоохоронці області вилучають контрафактні диски

Харків. 24 лютого. УНІАН. У Харківській області вилучено контрафактних дисків для лазерних систем зчитування на загальну суму майже 3,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Службі безпеки України.

За даними прес-центру, 150 тис. DVD- та CD-дисків було вилучено з обігу в результаті спільних заходів СБУ, Головного управління МВС України та Державної податкової адміністрації в Харківській області.

Сьогодні співробітники СБУ на території дорожньо-експлуатаційного підприємства Харківської області за рішенням судів знищили 6 тис. контрафактних дисків, які були вилучені у місцевих підприємців.

DVD- та CD-диски, які містили аудіовізуальні твори, фонограми, відеограми без маркування відповідними контрольними марками, відрито розповсюджувалися шляхом роздрібної торгівлі та прокату на торгівельних майданчиках Харкова й області з використанням фальсифікованих голографічних знаків.

Такі дії підприємців є не лише порушенням законів “Про авторське право і суміжні права” та „Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”, але й містять ознаки складу правопорушення, передбаченого ст.512 («Порушення прав на об`єкти права інтелектуальної власності») або ст.1649 («Незаконне розповсюдження екземплярів аудіовізуальних творів чи фонограм») Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУАП).

За матеріалами Управління СБУ за минулий рік було складено близько 750 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені вищевказаними статтями КУАП, які розглянуті районними судами Харкова. За рішенням судів вилучена контрафактна продукція поступово знищується.