Янукович став Президентом України

На урочистому засіданні Верховної ради України Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ склав присягу народу України.

Як передає кореспондент УНІАН, приведення Президента України до присяги здійснив голова Конституційного суду України Андрій СТРИЖАК.

Президент складав таку присягу: «Я, Віктор ЯНУКОВИЧ, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов`язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов`язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі».

Новообраний Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ отримав посвідчення Президента та офіційні символи влади.

Одразу після складення присяги на вірність українському народу В.ЯНУКОВИЧ підписав текст присяги та передав його голові Конституційного суду Андрію СТРИЖАКУ.

Після цього А.СТРИЖАК оголосив, що новообраний Президент склав присягу та вступив на пост Президента України.

Він також вручив В.ЯНУКОВИЧУ Свідоцтво про вступ на пост Президента та офіційні символи глави держави - Знак Президента України, Печатку і Булаву.

Після цього на площі біля будівлі Верховної ради, де проходила церемонія інавгурації, воїни Почесної варти встановили Державний прапор та Прапор Президента на автомобіль глави держави.

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ вручив В.ЯНУКОВИЧУ Посвідчення Президента України. ЯНУКОВИЧ з посмішкою заховав документ у внутрішню кишеню піджака.

Після цього Національний заслужений академічний український хор ім.Верьовки виконав Молитву за Україну Миколи Лисенка.