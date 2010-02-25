Ярославський радий приходу Януковича

Харків. 25 лютого. УНІАН. Президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, мільярдер Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ очікує позитивних змін у зв’язку з приходом до влади в Україні нового Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, свій коментар бізнесмен зробив журналістам після інавгурації В.ЯНУКОВИЧА, яка відбулася 25 лютого в Києві.

«Я дуже радий сьогоднішньому дню. Чекав цього довгий час», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

На його думку, В.ЯНУКОВИЧ є тим керівником, з яким буде краще, ніж з будь-яким іншим президентом, і чекати змін на краще можна вже незабаром.

«У нас буде все добре. В будь-якому разі, краще, ніж було б з іншим президентом. Покращень можна буде чекати вже через хвилину», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. група DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ. DCH реалізовує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012. Серед іншого програма включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема стадіону «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА