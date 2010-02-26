Результати матчів 1/16 Ліги Європи
09:16, 26 лютого 2010Харьків
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Наступний тур - 11 березня
Харків. 26 лютого. УНІАН. Матчами-відповідями у четвер закінилася 1/16 фіналу Ліги Європи
Вердер - Твенте 4:1. Перший матч 0:1
Хапоель - Рубін 0:0 (0:3)
Ред Булл - Стандард 0:0 (2:3)
Спортинг - Евертон 2:0 (1:2)
Фенербахче - Лілль 1:1 (1:2)
Валенсія - Брюгге 3:0 (0:1).
Ювентус - Аякс 0:0 (2:1)
Вольфсбург - Вільярреал 4:1 (2:2).
Перші матчі 1/8 відбудуться 11 березня.
Раніше закінчилися матчі:
Уніря - Ліверпуль 1:3. Перший матч - 0:1
Рома - Панатінаїкос 2:3 (2:3)
Галатасарай - Атлетіко 1:2 (1:1)
Марсель - Копенгаген 3:1 (3:1)
Шахтар - Фулхем 1:1 (1:2)
ПСВ - Гамбург 3:2 (0:1)
Андерлехт - Атлетік 4:0 (1:1)
Бенфіка - Герта 4:0 (1:1)
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