Курси валют у банках Харкова
10:56, 26 лютого 2010Харьків
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Долар 7,95 - 7,956 грн.
Харків. 26 лютого. УНІАН. На 26 лютого комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,956 грн. (продаж - 7,99 грн.), євро - 10,76 грн. (10,77 грн.), Базис - 7,955 (8,025), 10,78 (10,9), Реал-банк - 7,95 (8,02), 10,78 (10,92) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO.
Національний банк України на 26 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.0000 (на 25 лютого – 799.0000)
100 EUR – 1077.7711 (на 25 лютого – 1082.4053)
10 RUR – 2.6587 (на 25 лютого – 2.6606).
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