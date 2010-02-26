Курси валют у банках Харкова

Долар 7,95 - 7,956 грн.

Харків. 26 лютого. УНІАН. На 26 лютого комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,956 грн. (продаж - 7,99 грн.), євро - 10,76 грн. (10,77 грн.), Базис - 7,955 (8,025), 10,78 (10,9), Реал-банк - 7,95 (8,02), 10,78 (10,92) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 26 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.0000 (на 25 лютого – 799.0000) 100 EUR – 1077.7711 (на 25 лютого – 1082.4053) 10 RUR – 2.6587 (на 25 лютого – 2.6606).

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