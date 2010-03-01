Курси валют у банках Харкова
15:06, 01 березня 2010Харьків
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Долара 7,95 - 7,97 грн.
Харків. 1 березня. УНІАН. На 1 березня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купвля долара - 7,953 грн. (продаж - 7,99 грн.), євро - 10,76 грн. (10,77 грн.), Базис - 7,95 (8,02), 10,8 (10,92), Реал-банк - 7,97 (8,02), 10,82 (10,95) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO.
Національний банк України на 1 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 799.0000 (на 26 лютого – 799.0000)
100 EUR – 1084.2430 (на 26 лютого – 1077.7711)
10 RUR – 2.6599 (на 26 лютого – 2.6587)
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