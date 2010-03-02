Погода на середу

Харків. 2 березня. УНІАН. Завтра на півдні України до 8° тепла, в Карпатах - близько 0°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у середу, 3 березня, на території країни буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у південно-східній частині, а вдень і в західних областях невеликий мокрий сніг з дощем, в Криму помірний дощ. Вночі та вранці на Лівобережжі подекуди тумани. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 2-7° морозу, на крайньому півдні та сході - близько 0°; вдень - 0-5° тепла, на Закарпатті та у південній частині - до 8° тепла; в Карпатах вночі - 5-10° морозу, вдень - близько 0°.

У Київській області без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 2-7° морозу, вдень - 0-5° тепла.

У Києві хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 3-5° морозу, вдень - 1-3° тепла.