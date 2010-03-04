Завтра в Україні похолоднішає

Харків. 4 березня. УНІАН. Завтра в Україні незначно похолодає: вдень - близько 0°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 5 березня по Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі в Карпатах, Закарпатті, на Одещині та в Криму, вдень у південній частині, західних та центральних областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу; вдень у Карпатах, Закарпатті та в Криму сильні опади; на решті території без істотних опадів. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у південній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 2-7°, у північних областях - 6-11° морозу, вдень - від 2° морозу до 2° тепла; у південній частині та в Закарпатті вночі - близько 0°, вдень - 3-8° тепла.

По Київській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 2° тепла.

У Києві хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 6-8° морозу, вдень - близько 0°