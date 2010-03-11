Склад Кабінету міністрів України
11 березня Верховна рада України затвердила склад Кабінету міністрів України:
Микола АЗАРОВ - прем’єр-міністр України
Андрій КЛЮЄВ - перший віце-прем’єр-міністр України
Борис КОЛЕСНІКОВ - віце-прем’єр-міністр України
Володимир СЕМИНОЖЕНКО - віце-прем’єр-міністр України
Володимир СІВКОВИЧ - віце-прем’єр-міністр України
Віктор СЛАУТА - віце-прем’єр-міністрами України
Сергій ТІГІПКО - віце-прем’єр-міністр України
Віктор ТИХОНОВ - віце-прем’єр-міністр України
Костянтин ГРИЩЕНКО - міністр закордонних справ України
Михайло ЄЖЕЛЬ - міністр оборони України
Віктор БОЙКО - міністр охорони навколишнього природного середовища
Юрій БОЙКО - міністр палива та енергетики України
Костянтин ЄФИМЕНКО - міністр транспорту і зв’язку України
Дмитро КОЛЄСНІКОВ - міністр промислової політики
Михайло КУЛИНЯКА - міністр культури та туризму України
Олександр ЛАВРИНОВИЧ - міністр юстиції України
Зіновій МИТНИК - міністр охорони здоров’я
Анатолій МОГИЛЬОВ - міністр внутрішніх справ
Василь НАДРАГА - міністр праці та соціальної політики
Олександр ПОПОВ - міністр з питань житлово-комунального господарства
Микола ПРИСЯЖНЮК - міністр аграрної політики
Равіль САФІУЛЛІН - міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту
Дмитро ТАБАЧНИК - міністр освіти і науки
Анатолій ТОЛСТОУХОВ - міністр Кабінету міністрів України
Василь ЦУШКО – міністр економіки
Федір ЯРОШЕНКО - міністр фінансів
Володимир ЯЦУБА - міністр регіонального розвитку та будівництва
Юрій ЯЩЕНКО - міністр вугільної промисловості
Нестор ШУФРИЧ - міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ - голова Служби безпеки України