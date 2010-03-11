Склад Кабінету міністрів України

11 березня Верховна рада України затвердила склад Кабінету міністрів України: Микола АЗАРОВ - прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ - перший віце-прем’єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ - віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО - віце-прем’єр-міністр України Володимир СІВКОВИЧ - віце-прем’єр-міністр України Віктор СЛАУТА - віце-прем’єр-міністрами України Сергій ТІГІПКО - віце-прем’єр-міністр України Віктор ТИХОНОВ - віце-прем’єр-міністр України Костянтин ГРИЩЕНКО - міністр закордонних справ України Михайло ЄЖЕЛЬ - міністр оборони України Віктор БОЙКО - міністр охорони навколишнього природного середовища Юрій БОЙКО - міністр палива та енергетики України Костянтин ЄФИМЕНКО - міністр транспорту і зв’язку України Дмитро КОЛЄСНІКОВ - міністр промислової політики Михайло КУЛИНЯКА - міністр культури та туризму України Олександр ЛАВРИНОВИЧ - міністр юстиції України Зіновій МИТНИК - міністр охорони здоров’я Анатолій МОГИЛЬОВ - міністр внутрішніх справ Василь НАДРАГА - міністр праці та соціальної політики Олександр ПОПОВ - міністр з питань житлово-комунального господарства Микола ПРИСЯЖНЮК - міністр аграрної політики Равіль САФІУЛЛІН - міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК - міністр освіти і науки Анатолій ТОЛСТОУХОВ - міністр Кабінету міністрів України Василь ЦУШКО – міністр економіки Федір ЯРОШЕНКО - міністр фінансів Володимир ЯЦУБА - міністр регіонального розвитку та будівництва Юрій ЯЩЕНКО - міністр вугільної промисловості Нестор ШУФРИЧ - міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ - голова Служби безпеки України

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