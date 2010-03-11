Склад Кабінету міністрів України

13:23, 11 березня 2010
Харьків
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11 березня Верховна рада України затвердила склад Кабінету міністрів України:

Микола АЗАРОВ - прем’єр-міністр України

Андрій КЛЮЄВ - перший віце-прем’єр-міністр України

Борис КОЛЕСНІКОВ - віце-прем’єр-міністр України

Володимир СЕМИНОЖЕНКО - віце-прем’єр-міністр України

Володимир СІВКОВИЧ - віце-прем’єр-міністр України

Віктор СЛАУТА - віце-прем’єр-міністрами України

Сергій ТІГІПКО - віце-прем’єр-міністр України

Віктор ТИХОНОВ - віце-прем’єр-міністр України

Костянтин ГРИЩЕНКО - міністр закордонних справ України

Михайло ЄЖЕЛЬ - міністр оборони України

Віктор БОЙКО - міністр охорони навколишнього природного середовища

Юрій БОЙКО - міністр палива та енергетики України

Костянтин ЄФИМЕНКО - міністр транспорту і зв’язку України

Дмитро КОЛЄСНІКОВ - міністр промислової політики

Михайло КУЛИНЯКА - міністр культури та туризму України

Олександр ЛАВРИНОВИЧ - міністр юстиції України

Зіновій МИТНИК - міністр охорони здоров’я

Анатолій МОГИЛЬОВ - міністр внутрішніх справ

Василь НАДРАГА - міністр праці та соціальної політики

Олександр ПОПОВ - міністр з питань житлово-комунального господарства

Микола ПРИСЯЖНЮК - міністр аграрної політики

Равіль САФІУЛЛІН - міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту

Дмитро ТАБАЧНИК - міністр освіти і науки

Анатолій ТОЛСТОУХОВ - міністр Кабінету міністрів України

Василь ЦУШКО – міністр економіки

Федір ЯРОШЕНКО - міністр фінансів

Володимир ЯЦУБА - міністр регіонального розвитку та будівництва

Юрій ЯЩЕНКО - міністр вугільної промисловості

Нестор ШУФРИЧ - міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ - голова Служби безпеки України

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