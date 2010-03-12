Табачника вже хочуть зняти з посади міністра

Харків. 12 березня. УНІАН. У парламенті зареєстровано проект постанови про звільнення Дмитра ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти і науки України.

Як зазначається на офіційному сайті ВР, ініціатором документу є народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона», голова депутатської групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 11 березня, разом з іншими членами уряду Д.ТАБАЧНИКА було призначено на посаду міністра освіти і науки України.

Цього ж дня партія «За Україну!» заявила, що розцінює це призначення як особливо цинічне, «навіть на тлі всього складу нового уряду», та попередила Д.ТАБАЧНИКА, що боротиметься зі спробами ревізії патріотичної освіти всіма законними методами.

У відповідній заяві партія «За Україну!» наголосила, що метою призначення Д.ТАБАЧНИКА міністром освіти й науки «є знищення системи об’єктивного оцінювання знань, руйнування української гуманітарної освіти і русифікація молодого покоління українців».

«Дмитро ТАБАЧНИК, як і будь-який інший посадовець, який спробує зазіхнути на український зміст освіти, ревізувати систему незалежного тестування випускників чи почати нав’язування в освіті російської мови, отримає рішучу відсіч українського народу», - запевнили автори заяви.