Міліція затримала трьох осіб, підозрюваних у вбивстві харків’янина

Харків. 12 березня. УНІАН. У Харківському районі Харківської області 6 березня в болоті було знайдено з ножовими пораненнями тіло 20-річного безробітного місцевого мешканця, повідомляє сайт МВС України.

В результаті оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали трьох місцевих мешканців, віком від 19 до 25 років, усі без постійного місця роботи, двоє з них раніше судимі. Попередньо встановлено, що вони вночі 6 березня на вулиці завдали смертельних ножових поранень потерпілому під час сварки на ґрунті неприязні, а тіло, з метою приховування злочину, кинули до болота.