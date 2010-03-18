Прокурор Харкова порушив справу за фактом обвалу будинку

Харків. 18 березня. УНІАН. Прокурор Харкова порушив кримінальну справу за фактом обвалу будинку у центрі міста.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник прокурора Денис МИШКОВ, справу порушено за ч. 1 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд). Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт або обмеження воля до 3-х років.

За його словами, фахівці встановили, що реконструкція будинку проводилася без відповідних дозволів, що спричинило обвал споруди.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня близько 5.00 обвалилася стіна шестиповерхового будинку по проспекту Правди, 10 у Харкові.

За даними МНС, зруйновано зовнішню стіну 6-поверхового будинку (з 1-го по 6-й поверх) спорудження 1953 року. Будівля, що прилягає до готелю «Харків», перебувала на реконструкції - добудовували 7-й і 8-й поверхи. Людей у приміщенні, а також перехожих у зоні розльоту уламків на момент руйнування не було.