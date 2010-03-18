Колесніков назвав «незбагненим» внесок Ярославського в Євро-2012

Харків. 17 березня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України з питань підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Борис КОЛЕСНІКОВ назвав «незбагненим» внесок генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012 Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО у справу.

Як передає кореспондент УНІАН, свою оцінку Б.КОЛЕСНІКОІВ дав сьогодні під час візиту до Харкова, де він знайомився з об’єктами Євро-2012, зокрема з будівництвом нового пасажирського терміналу Харківського аеропорту, графіками фінансування і термінами здачі об’єктів.

Б.КОЛЕСНИКОВ високо оцінив інвестиції О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в реконструкцію аеропорту та обласного спортивного комплексу «Металіст», у створення спортивно-тренувальної бази, а також дитячої футбольно академії. Він вважає, що організацію робіт з реконструкції стадіону можна порівняти хіба що «з духом військового часу».

Віце-прем’єр відмітив також успішне розв’язання інвестором багатьох фінансових проблем, зокрема таких, як повне закриття касових розривів у державному фінансуванні, зазначивши, що в цьому державі було «підставлене плече».

У ході спілкування Б.КОЛЕСНИКОВ та О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ дійшли згоди в тому, що «часу на розгойдування немає», слід утримати набрані в Харкові темпи і динаміку підготовки до Євро-2012, не втрачати час на дрібне, а зосереджуватися на головному, «шукати і знаходити складні рішення».