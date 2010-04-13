Південна залізниця призначила 4 додаткові потяги на травневі свята

Харків. 13 квітня. УНІАН. Південна залізниця призначила 4 додаткові потяги на травневі свята. Як повідомила УНІАН прес-служба Південної залізниці, також один потяг призначили російські залізничники. Зокрема, призначено потяги № 277/278 Харків–Київ, № 561/546 Харків–Сімферополь, № 545/566 Харків–Севастополь, № 175/176 Харків–Сімферополь, № 229/292 Москва–Харків.

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