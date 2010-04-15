У Харкові «заміновували» обласний апеляційний суд

Харків. 15 квітня. УНІАН. Сьогодні близько 9.30 до оператора служби «102» надійшло повідомлення від невідомого, який розповів про замінування приміщення Апеляцiйного суду Харківської області.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області.

Із будівлі було евакуйовано 300 громадян. На місце пригоди негайно виїхало керівництво ГУ МВС України в Харківській області, Харківського міського управління міліції, слідчо-оперативна група, вибухово-технічна служба, кінологічна служба та підрозділ МНС.

Правоохоронці обстежили 20 тис. кв. м. будівлі та прилеглої території – вибухівки у приміщенні суду не виявлено.

Тривають оперативно-слідчі дії щодо встановленню та притягненню до відповідальності особи, яка повідомила про замінування.